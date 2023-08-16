Немецкий Hugo Boss решил оставить в России часть бизнеса

Немецкая компания Hugo Boss приняла решение оставить в России часть бизнеса, сосредоточившись на оптовых поставках. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости.

По информации издания, компания планирует распродать оставшиеся в РФ магазины и переориентировать бизнес на оптовые поставки, о чем свидетельствуют данные отчета за первое полугодие 2023 года.

В пресс-службе концерна изданию сообщили, что компания «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна».

Hugo Boss приостановил розничные операции и онлайн-продажи в России в марте 2022 года, а также инвестиции в российский рынок, но торговля через оптовые каналы продолжалась.

В июле немецкая компания-производитель Hugo Boss запустила свой первый брендированный пляж в Берлине. Бренд начал продажу нового летнего парфюма Boss Bottled Pacific. Специально к запуску продукта компания открыла в Берлине поп-ап бутик в формате пляжа.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.