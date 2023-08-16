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В РФ потребовали ограничить деятельность зарубежных исследовательских компаний

«Известия»: зарубежные исследовательские компании приравняют к иноагентам

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Depositphotos

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил газете «Известия», что иностранные исследовательские компании, изучающие товарные рынки, могут быть внесены в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ. Данное предложение было внесено в проект поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ».

По словам Кирьянова, созданные такими компаниями структуры для обхода российских законов получат статус иноагентов. Депутат отметил, что в условиях открытого информационного и экономического противостояния с западными странами важно устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России.

«Нам нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории», — указал зампред комитета Госдумы.

Кирьянов указал, что иностранные исследовательские компании уже проконсультировались с ведущими юристами в России и за рубежом. По его словам, в настоящее время они ищут лазейку в будущем законе. В их числе компании Nielsen, GFK, IQVIA и IPSOS и другие известные консалтеры.

До этого председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил «Газете.Ru», что в условиях информационной войны против России закрывать глаза и добровольно поставлять информацию о российском населении, повседневной̆ жизни, вопросах здоровья и потребления за границу — недопустимо. Комментируя внесение в Госдуму законопроекта, призванного ограничить участие иностранных компаний в исследованиях российского рынка, парламентарий отметил, что в случае его принятия законопроект уравняет в правах зарубежные исследовательские и отечественные компании.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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