В России увеличилось производство сахара

К 15 августа этого года российские сахарные заводы произвели 147,2 тысячи тонн сахара. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Союзроссахар.

Такой рост производства обусловлен увеличением переработки сахарной свеклы. Если в прошлом году к середине августа было переработано 1,3 млн тонн свеклы, то в этом году — уже 1,4 млн тонн.

В настоящее время сахарную свеклу перерабатывают 14 заводов в Краснодарском крае, по одному — в Ставрополье и Тамбовской области. К концу недели планируется запуск еще 6 предприятий в Центральном и Сибирском федеральных округах.

По прогнозам Международной организации по сахару, производство сахара в России по итогам 2023 года вырастет до 6,4 млн тонн. Это на 0,15 млн тонн больше, чем в прошлом году. Таким образом, положительная динамика сохраняется.

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