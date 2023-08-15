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В Красногорске началось строительство детского сада на 250 мест

В Красногорске построят сад площадью более 3,8 тыс. кв. м.

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В Красногорске началось строительство нового трехэтажного здания детского сада площадью более 3,8 тыс. кв. м. На сегодняшний день завершили обустройство строительной площадки. Подрядчик приступил к отсыпке насыпи под фундаментную плиту здания, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«Рабочие завершили подготовительный этап работ и приступили к отсыпке насыпи под фундаментную плиту», - говорится в сообщении.

В детском саду будут открыты младшие, средние и старшие группы для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для каждой из них предусмотрены игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет. Также обустроят физкультурный и музыкальный залы, дополнительные помещения для занятий с детьми, медицинский блок. На прилегающей территории обустроят игровые площадки с теневыми навесами и спортивная площадка.

Новое здание дошкольного учреждения планируют ввести в эксплуатацию уже к сентябрю 2024 года.

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