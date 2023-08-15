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Россияне стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на банки

Роспотребнадзор получил от россиян 4 тыс. жалоб на банки в первом квартале

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Pixabay

За январь-март Роспотребнадзор получил от россиян 4 тыс. жалоб на банки, их доля в общем числе обращений достигла 66%. За весь прошлый год этот показатель был немногим больше – 67,6%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там пояснили, что в основном банки нарушают права потребителей условиями кредитных договоров, и назвали четыре таких условия.
Экономисты, защитники прав потребителей и юристы советуют перед заключением договора внимательно читать каждый пункт. Собеседники напомнили, что заемщик может даже взять соглашение для изучения на дом.

«Как показывает статистика, лишь 20% клиентов прочитали договор перед подписанием при том, что только каждый десятый сотрудник банка тщательно рассказывает все условия. Поэтому нужно не стесняться задавать вопросы и оспаривать тот или иной пункт договора, если он не устраивает», — сказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Если права нарушены, эксперты советуют обращаться с жалобами в Центробанк, Роспотребнадзор, финансовому омбудсмену или подавать иск в суд.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Центробанк зафиксировал рост жалоб россиян на навязывание дополнительных услуг.

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