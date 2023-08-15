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Банки стали чаще навязывать допуслуги россиянам

ЦБ РФ зафиксировал рост жалоб россиян на навязывание допуслуг при кредитовании

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк РФ в 2023 году фиксирует некоторый рост жалоб россиян на навязывание дополнительных услуг или излишние комиссии при выдаче кредита. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ЦБ.

«Навязывание может выражаться в предустановленном согласии заемщика на оказание дополнительных услуг Это прямо нарушает запрет, введенный при участии Банка России еще в 2021 году. Выявляя подобные практики, мы применяем меры надзорного реагирования», — уточнили в пресс-службе ЦБ.

В Центробанке отметили, что с 24 января 2024 года вступает в силу закон, который увеличивает период охлаждения, когда заемщик может вернуть деньги за дополнительные услуги, с 14 до 30 дней. Расширенный период охлаждения вместе с обязанностью банка уведомлять человека о нем во многом лишает навязывание экономического смысла, считает регулятор. В ЦБ уточнили, что с 2021 года действует и закон, запрещающий уступку прав (требований) по договору кредита или займа без согласия заемщика. Регулятор применяет к кредиторам меры надзорного реагирования за нарушение банками этих норм, добавили там.

«Кроме того, мы поэтапно усиливаем требования к информированию потребителя. Важно, чтобы он знал и о возможности отказаться от дополнительных услуг, и о своем праве запретить уступку прав (требований) по кредитному договору, и способах защитить свои права, обратившись с жалобой в том числе в Банк России. Мы всегда рекомендуем потребителям финансовых услуг внимательно читать договор перед тем, как его подписать, задавать вопросы представителю банка», — подчеркнули в ЦБ.

В Банке России напомнили, что у человека есть право взять договор домой на пять дней, чтобы спокойно его изучить и посоветоваться с родными и близкими. За это время условия договора не изменятся, добавили там.

ЦБ РФ в январе-марте 2023 года получил 41,2 тыс. жалоб на банки, что меньше показателя за тот же период 2022 года на 7,4%. В целом за первое полугодие нынешнего года на банки получено 80,3 тыс. жалоб, что на 13,5% ниже, чем в первом полугодии пошлого года. В том числе по основным социально значимым тематикам – потребительскому и ипотечному кредитованию – число жалоб снизилось, соответственно, на 6,7% и почти на 30%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как банки нарушают права россиян.

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