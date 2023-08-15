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Госкомпания «Дом.РФ» назвала чистую прибыль за первое полугодие

Чистая прибыль «Дом.РФ» по итогам первого полугодия составила 25,2 млрд рублей

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Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Чистая прибыль института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» по итогам января-июня 2023 года выросла почти в 1,5 раза и составила 25,2 млрд рублей, следует из отчета компании по МСФО, сообщает ТАСС.

По словам генерального директора акционерного общества «Дом.РФ» Виталия Мутко», финансовый институт продолжает выполнять масштабные социальные задачи и активно развивать бизнес.

«Компания сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости, а чистая прибыль по итогам полугодия выросла до 25,2 млрд рублей при высокой рентабельности собственных средств на уровне 19,1%», — приводятся в сообщении слова Виталия Мутко.

Отмечается также, что по итогам 2022 года чистая прибыль госкомпании составила 30,234 млрд рублей, из них 12,8 млрд рублей — чистая прибыль первого полугодия 2022 года и 17,434 млрд рублей — второго полугодия. Таким образом, по отношению ко второму полугодию 2022 года чистая прибыль «Дом.РФ» выросла более чем на 44,5%.

При этом подчеркивается, что собственные средства компании на 1 июля 2023 года достигли 311 млрд рублей, а чистая процентная маржа (Net Interest Margin) — 2,2%. Чистые процентные доходы компании по итогам первого полугодия составили 30 млрд рублей.

По словам Мутко, в текущем году в фокусе компании останется улучшение жилищных условий граждан.

«В 2023 году мы запускаем программу арендного жилья для профессионалов и молодых специалистов на Дальнем Востоке, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина. Мы также уделяем большое внимание технологическому лидерству: компания уже внедряет технологии информационного моделирования в стройотрасль и запускает продукты, основанные на использовании искусственного интеллекта», — добавил он.

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