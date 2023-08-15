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Финансист Бьюрри, предсказавший кризис 2008 года, ставит на обвал рынков США

Финансист, предсказавший кризис 2008 года, поставил $1,5 млрд на обвал рынка США

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Jim Spellman/WireImage/Getty Images

Американский инвестор Майкл Бьюрри, который еще в 2005 году предсказал кризис на рынке ипотеки, который привел к банковскому краху 2008 года в США, вновь делает ставку на падение финансовых рынков. Об этом свидетельствует форма 13-F, размещенная на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным регулятора, его хедж-фонд Scion Asset Management продал практически весь портфель акций (включая крупные позиции в JD.com и Alibaba) и купил опционы на снижение фондовых индексов S&P 500 и Nasdaq 100.

Хотя номинальная стоимость контрактов составляет около $1,6 млрд, реальные вложения фонда значительно меньше. Тем не менее, эксперты оценивают размер ставки Бьюрри на падение рынка примерно в 90% от активов его фонда, сообщает Bloomberg.

В прошлом году Бьюрри спрогнозировал новый скачок инфляции и рецессию в США. Свои предсказания грядущих рисков он делает на основе анализа макроэкономических показателей.

Бьюрри добился известности, заработав на крахе рынка ипотечного кредитования в США в 2008 году. Его ставка на падение основных американских индексов принесла фонду доход в 489%.

В 2022 году Майкл Бьюрри уже продавалпродавал почти все свои акции.

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