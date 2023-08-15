Россияне стали чаще покупать коньяк

Продажи коньяка в розничной торговле России в январе-июле 2023 года выросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, за семь месяцев было продано 7,491 млн декалитров коньяка против 6,789 млн декалитров годом ранее.

В целом продажи алкогольной продукции в России за этот период, по информации Росалкогольрегулирования, увеличились на 4% — до 126,856 млн декалитров.

При этом продажи водки остались примерно на уровне прошлого года, составив 43 млн декалитров. Значительный рост показали игристые вина (на 8,7%), виноградные вина (на 5%) и слабоалкогольные напитки (на 17,6%).

Таким образом, коньяк демонстрирует один из самых высоких темпов роста продаж среди алкогольной продукции в России в 2022-2023 годах. Эксперты отмечают рост интереса россиян к этому напитку.

В начале августа стало известно, что Bacardi заработала миллионы на алкоголе в России после обещаний уйти.

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