Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна сумма, которую заплатили зарубежные компании за уход с рынка РФ

РБК: уходящие из России компании пополнили бюджет страны на 54 млрд рублей

close
100%
Unsplash

Безвозмездные сборы в российский бюджет от продажи бизнесов иностранными компаниями в 2023 году достигли 54 млрд рублей. Эта статья доходов стала пополняться с декабря 2022 года, когда власти ввели комиссию за одобрение таких сделок, сообщает РБК.

По данным РБК, по состоянию на 10 августа в федеральный бюджет поступило 54 млрд рублей от продажи российских активов компаниями из недружественных стран. С учетом декабря сумма составила 57 млрд.

Все сделки по продаже российских активов иностранцами требуют одобрения правительственной комиссии. При этом продавец должен заплатить «добровольный» взнос в размере от 5% до 10%от стоимости в зависимости от условий. Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил что, ряд ведомств, которые согласовывают сделки, предлагают поднять планку взноса до 15%. «Мы с этим не спорим», — сказал Силуанов.

Издание отмечает что, публично о продаже активов в России уже объявили Volkswagen, Henkel, McDonald's и др. Эксперты не ждут, что за год сборы превысят 100 млрд рублей.

Недавно в правительстве РФ рассказали, когда на бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнется выпуск машин.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях