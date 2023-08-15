Стала известна сумма, которую заплатили зарубежные компании за уход с рынка РФ

Безвозмездные сборы в российский бюджет от продажи бизнесов иностранными компаниями в 2023 году достигли 54 млрд рублей. Эта статья доходов стала пополняться с декабря 2022 года, когда власти ввели комиссию за одобрение таких сделок, сообщает РБК.

По данным РБК, по состоянию на 10 августа в федеральный бюджет поступило 54 млрд рублей от продажи российских активов компаниями из недружественных стран. С учетом декабря сумма составила 57 млрд.

Все сделки по продаже российских активов иностранцами требуют одобрения правительственной комиссии. При этом продавец должен заплатить «добровольный» взнос в размере от 5% до 10%от стоимости в зависимости от условий. Ранее министр финансов Антон Силуанов отметил что, ряд ведомств, которые согласовывают сделки, предлагают поднять планку взноса до 15%. «Мы с этим не спорим», — сказал Силуанов.

Издание отмечает что, публично о продаже активов в России уже объявили Volkswagen, Henkel, McDonald's и др. Эксперты не ждут, что за год сборы превысят 100 млрд рублей.

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