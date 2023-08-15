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В правительстве России прокомментировали рост объемов ненефтегазовых доходов

Мишустин: рост ненефтегазовых доходов говорит об устойчивости экономики

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценил рост объемов поступления ненефтегазовых доходов в бюджет страны. Об этом он заявил на встрече с руководителем ФНС Даниилом Егоровым, передал ТАСС.

«Рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики», — сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что это «очень важная пропорция». Мишустин обратил внимание, что хорошо бы, если ФНС и в дальнейшем отслеживала ситуацию с ненефтегазовыми доходами.

Как отметил на встрече Егоров, поступления налогов выросли за I полугодие на 4%, до ₽21,7 трлн. Он уточнил, что это более ₽740 млрд.

В конце июня председатель правительства отметил, что российский бюджет становится все более устойчивым, в том числе за счет роста доходов от несырьевых отраслей. При этом реальный сектор на данный момент развивается и повышает обороты. По мнению Мишустина, несмотря на сложные внешние обстоятельства, у России получилось сохранить существенную часть положительной динамики федерального бюджета.

Ранее Мишустин призвал обеспечить стабильность финансов и бюджета.

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