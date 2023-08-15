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Из-за ослабления курса рубля из России может уехать до трети трудовых мигрантов

«Ведомости»: из-за курса рубля часть трудовых мигрантов может уехать из РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

До трети трудовых мигрантов может уехать из России из-за ослабления курса рубля по отношению к евро и доллару, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова.

По информации издания, опрос, проведенный среди узбекской диаспоры, показал, что 50% респондентов думают о том, чтобы покинуть Россию из-за ослабления курса рубля. 25% не планируют уезжать из РФ и еще 25% не определились с ответом. Всего в опросе приняли участие 22 800 человек.

«По словам Исмаилова, из-за роста курса доллара заработки иностранных граждан в России снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине», — говорится в материале.

Исмаилов полагает, что самый большой отток трудовых мигрантов можно будет наблюдать в наименее оплачиваемых сферах — общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, сельском хозяйстве.

До этого «Ведомости» писали, что к декабрю этого года около 50 тыс. трудовых мигрантов могут оказаться в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов перед микрофинансовыми организациями.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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