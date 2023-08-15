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В Германии рассказали о количестве газа в хранилищах страны

Депутат бундестага Котре: газохранилища Германии заполнены на 90%

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Hannibal Hanschke/Reuters

Член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что в текущий момент заполненность газохранилищ ФРГ составляет приблизительно 90%. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, данный показатель является выше среднего значения до начала российско-украинского конфликта. В основном газ поступает из соседних стран, например, Нидерландов, Бельгии и Норвегии.

«ФРГ должно хватить газа на предстоящую зиму с учетом предоставления таких базовых услуг, как отопление», — подчеркнул Котре.

Он добавил, что в 2022 году Германии удалось в значительной степени сэкономить данный вид топлива из-за того, что сократилось промышленное производство из-за высоких цен на газ.

По его мнению, аналогичную тенденцию стоит ожидать и предстоящей зимой.

До этого в Минэкономики ФРГ заявили, что последствия серьезной зависимости Германии от Российской Федерации в части поставок энергетических носителей сейчас продолжают ощущаться.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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