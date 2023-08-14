«КамАЗ» спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков в России

Генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин заявил, что компания ожидает аномально высоких продаж тяжелых грузовиков в РФ в 2023 году. По прогнозам производителя, рынок может вырасти минимум до 120 тысяч машин против 75 тысяч в 2022 году. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По словам Когогина, это будет максимальный показатель за последние 15 лет. Таким образом, рост продаж тяжелых грузовиков массой 14-40 тонн может составить около 60%.

«Китай занимает (рынок — Прим. ред.). Соответственно спрос идет: это дороги, аномально высокий объем — это самосвалы, начинает восстанавливаться рынок тягачей», — сказал Когогин.

Ранее «КамАЗ» планировал продать в России 44-50 тысяч грузовиков в 2023 году. Однако в связи с благоприятной конъюнктурой рынка прогноз был пересмотрен в сторону увеличения.

«КамАЗ» является крупнейшим в России производителем грузовиков. Его основные акционеры – госкорпорация «Ростех», Avtoinvest и Daimler.

В середине июля Глава Сбера посетил «КамАЗ».

Ранее стало известно, что руководство «КамАЗа» увеличило зарплаты на заводе на 10%.