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ВТБ будет развивать высокотехнологичные отрасли

Лукьяненко: сегодня ВТБ, как и вся экономика, работает в новой реальности

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Алексей Майшев/РИА Новости

Банк ВТБ в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023» подписал стратегические соглашения с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК), НПО «Высокоточные комплексы» и Научно-техническим центром радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ), сообщает пресс-служба банка.

«Поддержка предприятий высокотехнологичных отраслей, создающих современные продукты и инновационные решения для российской промышленности, является основой для достижения технологического суверенитета и важнейшим элементом экономической устойчивости и промышленной безопасности государства», — отметил зампред правления Валерий Лукьяненко.

В частности, банк ВТБ будет участвовать в кредитовании производственных программ предприятий НПО «Высокоточные комплексы» по линии гражданской продукции (коммунальной, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, продукции металлообработки, радиотехнических систем, метеорологического оборудования) и оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов.

«С НПО «Высокоточные комплексы» банк связывают многолетние партнерские отношения. Поддержка уникальных и высокотехнологичных отечественных предприятий, является одним из приоритетных направлений работы ВТБ. Сегодня ВТБ, как и вся экономика, работает в новой реальности. И одна из основных задач в текущей ситуации — диверсификация производств, процессов», — заявил Лукьяненко.

Кроме того, ВТБ и Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ) определили основные направления дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия.

«Продукция НТЦ РЭБ широко применяется для защиты критически важных промышленных и социальных объектов, городской инфраструктуры. В настоящий момент при поддержке банка ВТБ реализуется проект расширения производственных мощностей НТЦ РЭБ, профинансировано приобретение дополнительного цеха, после всех регистрационных мероприятий будут осуществлены производственный инжиниринг и отладка технологического процесса», — сказал Лукьяненко.

По его словам, достигнутые на форуме договоренности будут способствовать развитию российской промышленности, поддержке предприятий высокотехнологичных отраслей, а также экономической устойчивости и промышленной безопасности государства.

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