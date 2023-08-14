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Аналитики предупредили об опасности ввода «честных ценников»

В АКОРТ назвали «честные ценники» затратными для торговых сетей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против предложения обязать магазины указывать на ценниках стоимость товаров за округленную единицу измерения, например за 1 кг или 1 литр. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По мнению АКОРТ, такая мера потребует от торговых сетей вручную пересчитывать цену для тысяч наименований уже фасованных и взвешенных производителем товаров. Это не только приведет к существенному росту издержек ретейла, но и увеличит риск ошибок из-за «человеческого фактора».

В ассоциации напомнили, что сейчас на упаковке указан вес продукта, а подавляющее большинство покупателей обращают на это внимание. По данным Роскачества, 76% потребителей всегда смотрят на вес при покупке, а еще 21% делает это время от времени.

В начале июня идею введения так называемых честных ценников озвучил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев. Он предложил обязать магазины указывать на ценниках стоимость товара за 1 кг или 1 литр. Минпромторг в понедельник раскритиковал эту инициативу, отметив, что она повлечет высокие затраты для торговли.

Ранее предприниматель объяснил, к чему привело бы указание цен продуктов за килограмм и литр.

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