«Аэрофлот» намерен закрыть сделки с лизингодателями до конца года

«Аэрофлот» планирует завершить страховое урегулирование с иностранными лизингодателями по самолетам иностранного производства до конца 2023 года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Он подчеркнул, что процесс находится в высокой степени готовности.

«У нас увеличилось количество воздушных судов, по которым мы готовы завершать страховое урегулирование, – с 47 до 61. Это дальнемагистральные и среднемагистральные самолеты авиакомпаний группы – и самого «Аэрофлота», и «России», и «Победы». Всего сейчас 102 дерегистрированных воздушных судна, что создает нам определенный комфорт в условиях текущих ограничений по выполнению международных полетов», — заявил Александровский.

Глава авиакомпании добавил, что завершить страховое урегулирование по 61 самолету планируется до конца года. При этом он отметил, что сам процесс сложно структурирован.

Также Александровский напомнил, что в сентябре прошлого года «Аэрофлот» подписал с ОАК соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства. По его словам, контракты на поставку 34 SJ-100 и 18 МС-21 планируют заключить с принадлежащей «Ростеху» лизинговой компанией «Авиакапитал сервис» уже в сентябре.

«Ожидаем поставки первых двух SJ-100 в конце текущего года и МС-21 с конца следующего года. Все «Суперджеты» по этому контракту пойдут в авиакомпанию «Россия», МС-21 – в «Аэрофлот» и «Россию», — заявил он.

При этом глава «Аэрофлота» подчеркнул, что у российских авиакомпаний есть потребность в отечественных дальнемагистральных самолетах, и компания готовится к тому, что иностранные дальнемагистральные самолеты со временем придется выводить из парка.

«У нас есть не только Дальний Восток – есть еще ряд международных направлений. Но понятно, что в первую очередь мы должны обеспечивать транспортную доступность внутри страны. И если мы начнем сталкиваться с каким-то дефицитом – чего мы пока не видим, – то, конечно, в первую очередь сконцентрируемся на потребностях внутри страны, будем обеспечивать транспортную доступность наших регионов», — сказал он.

Александровский отметил, что производство дальнемагистральный самолетов уже обсуждается с производителем. «Проект уже есть, это ПД-35. Конечно же, «Аэрофлот» ждет от промышленности и новый дальнемагистральный самолет», — заявил он.