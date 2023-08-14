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В США ожидают роста мировых цен на рис из-за событий в КНР

Fitch Ratings: наводнения в Китае могут вызвать рост мировых цен на рис

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Pixabay

Мировые цены на рис могут вырасти, так как ведущий мировой производитель риса Китай сталкивается с угрозой сильных наводнений в ключевых сельскохозяйственных регионах, считают аналитики Fitch Ratings.

В трех китайских провинциях, на долю которых приходится 23% производства риса в стране, объявлена вероятность наводнений. Из-за обильных дождей и тайфунов поля уже затоплены и урожайность в этом году снизится, отмечается в отчете рейтингового агентства.

Китай — крупнейший в мире производитель риса. Fitch полагает, что стране придется нарастить импорт, чтобы компенсировать потери, и это поднимет мировые цены на рис, которые и так находятся на многолетних максимумах.

«Сильные дожди в зернопроизводящем северо-восточном регионе Китая, которые снизят урожайность, вероятно, окажут повышательное давление на и без того высокие мировые цены на рис», — говорится в отчете Fitch Ratings.

В последние недели Китай пережил сильные наводнения, в том числе из-за тайфуна Доксури. Крупнейшее за 140 лет наводнение произошло в Пекине. В конце июля Индия ввела запрет на экспорт белого риса, а Таиланд призвал фермеров сократить посевы из-за нехватки воды.

Ранее цены на рис поднялись до максимума за 15 лет.

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