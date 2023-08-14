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Курс евро превысил 111 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Резкий рост курса евро начался в 8:00 14 августа, он поднялся с 108,99 руб. до 110,54 руб.

Также 14 августа курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что ослабление рубля к мировым валютам связано со снижением цен на нефть.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил «Газете.Ru», что туристы из России «не испытывают шокового давления» из-за роста курсов доллара и евро. Мурадян добавил, что «психологическая» отметка, после которой россияне станут меньше путешествовать, находится на уровне 120 рублей за доллар и 150 рублей за евро.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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