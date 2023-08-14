Цукерберг упрекнул Маска в несерьезности

Американский бизнесмен, руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг в социальных сетях упрекнул предпринимателя Илона Маска, с которым у него планировался бойцовский поединок, в «несерьезном отношении» к спорту и заявил, что пора «двигаться дальше».

«Я предложил реальную дату. Дана Уайт (президент UFC, Абсолютного бойцовского чемпионата. — «Газета.ru») предложил сделать поединок благотворительным соревнованием. Илон не подтвердил дату, а затем заявил, что ему нужна операция. Теперь он просит провести тренировку у меня на заднем дворе», — написал он.

Цукерберг подчеркнул, что Маск «знает, как с ним связаться». Предприниматель также подчеркнул, что в противном случае он «сосредоточится на соревнованиях с людьми, которые относятся к спорту серьезно».

Днем ранее Марк Цукерберг призывал Илона Маска как можно скорее назначить дату боя или и вовсе отказаться от этого.

11 августа Маск заявлял, что бой с Цукербергом организует фонд миллиардеров, а не UFC. Также он заверил, что поединок пройдет в «эпичном месте» на фоне Древнего Рима.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что доход от боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом соберет $1 млрд.