Предприниматель объяснил, к чему привело бы указание цен продуктов за килограмм и литр

Указание цен продуктов за килограмм и литр в России привело бы к удорожанию товаров. Об этом «Общественной службе новостей» сказал предприниматель Дмитрий Потапенко, комментируя новость о том, что Минпромторг России выступил против законопроекта депутатов, который требовал от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры.

«Указывать на ценнике можно все что угодно, даже состав. Кроме увеличения стоимости ценника это ни к чему не приведет и будет заложено в конечную стоимость товаров», — отметил Потапенко.

По его словам, для производства новых ценников пришлось бы увеличить трудозатраты, что в свою очередь привело бы к росту цен. Он уточнил, что подорожание продуктов в стране связано не с жадностью продавцов или производителей, а с повышением налогов и акцизов со стороны законодателей.

В начале июня вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил, что в Госдуму был внесен законопроект, который обязывает продавцов указывать на ценнике стоимость одного килограмма товара. По его словам, в последние несколько лет продавцы бытовой химии стараются продать все меньше объема товара за те же деньги.

Ранее стало известно, что антимонопольная служба проверит цены на корм для домашних животных.