Аналитики выяснили, сколько дней уйдет на продажу собственной квартиры в России

Аналитики «Домклик Сбера» проанализировали данные по объявлениям и ипотечным сделкам на вторичном рынке жилья и подсчитали средние сроки продажи квартир в крупных регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Специалисты изучили динамику среднего времени экспозиции одно-, двух- и трехкомнатных квартир в целом по России с января 2022 года по июль 2023 года, а также рассчитали общее время реализации квартир летом 2023 года в регионах с городами-миллионниками.

В расчет брались данные по объявлениям на «Домклик» и последующим ипотечным сделкам в Сбере. Учитывалось время от публикации объявления до покупки квартиры.

Выяснилось, что однокомнатные квартиры в среднем продаются за 52 дня. На «двушки» уходит 59 дней, а трехкомнатные реализуются за 73 дня.

Самые короткие сроки продажи у однокомнатных квартир в Ростовской области (28 дней), Челябинской области (35 дней) и Самарской области (41 день).

Двухкомнатные квартиры быстрее всего находят покупателей в Челябинской области (42 дня), Пермском крае (45 дней) и Ростовской области (46 дней).

А вот «трешки» быстрее всего продаются в Пермском крае (56 дней), Челябинской области (57 дней) и Самарской области (59 дней).

При этом в Москве и Санкт-Петербурге зафиксированы самые большие сроки продажи квартир всех типов. Например, на реализацию трехкомнатной квартиры в северной столице уходит в среднем 93 дня.

Эксперты отмечают, что в регионах с небольшим сроком продажи спрос на вторичное жилье выше, чем в среднем по стране. А там, где квартиры долго не могут найти покупателя, доля вторички в ипотеке ниже общероссийского уровня.

На прошлой неделе эксперт назвал главную опасность льготной ипотеки.

Ранее Путин рассказал об улучшении жилищных условий у российских семей.