В АТОР назвали курс доллара, при котором путешествия россиян встанут на «стоп»

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил «Газете.Ru», что туристы из России «не испытывают шокового давления» из-за роста курсов доллара и евро. По его словам, увеличение стоимости путешествий ударит прежде всего по «бюджетному потребителю» и направлениям, где ожидался большой поток туристов.

«За счет того, что ослабление рубля длится у нас с весны 2023 года и тренда на укрепление мы практически не наблюдали, в некой степени можно сказать, что потребитель не испытывает шокового давления от повышения курсов к международным валютам. С другой стороны, падение по сравнению с летом прошлого года рубля превысило 100%. И доступность путешествий, которые раньше стоили 2000$ и обходились в 110-120 тысяч рублей, сейчас перешло в 200 тысяч плюс. Начальный ценник на заграничные путешествия в текущих реалиях будет начинаться где-то от 180-200 тысяч рублей, что бьет по самому бюджетному потребителю, самому экономически незащищенному. И пострадают от этого часть региональных полетных программ, возможно, зимние программы и там, где ожидался большой приток туристов — Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Коломбо, то есть не премиальный сегмент. Наименее чувствительный премиальный сегмент — дорогие Арабские Эмираты, Мальдивы», — сказал он.

Мурадян добавил, что «психологическая» отметка, после которой россияне станут меньше путешествовать, находится на уровне 120 рублей за доллар и 150 рублей за евро.

«Если тренд на падение рубля продолжится, то психологическая отметка, после которой путешествия начинают вставать, как мы это видели в 2022 году, находится на уровне 115-120 за доллар и 140-150 за евро. Здесь уже путешествия превращаются в некую роскошь. И тогда мы видели, что замедление было существенным. Сейчас же оно постепенно. По структуре продаж операторы видят, что вымывается бюджетный сегмент и остается средний и выше среднего. Это больно и чувствительно, и какие-то из операторов будут испытывать трудности, особенно ориентированные на массовый сегмент», — добавил он.

Мурадян подчеркнул, что по туристам «больно бьет» стоимость билетов – только за перевозку в любое заграничное пляжное направление россияне вынуждены отдавать порядка 60-70 тысяч рублей.

«Сейчас уникальная картина после начала СВО сложилась в билетной составляющей на все пляжные заграничные направления (мы сейчас выбрасываем СНГ, оно живет немного своей жизнью). Билеты на уровне 400-600$ находятся хоть в Турцию, хоть в Эмираты, хоть в Шри-Ланку, хоть в Таиланд. Только теперь мы можем посчитать, что 500-600$ — это 60-70 тысяч. Еще мы не купили гостиницу на любом направлении, мы уже за двоих отдадим около 100-120 тысяч только за перевозку. Дальше на каком-нибудь там Гоа мы отдадим за гостиницу, условно, 200-300$, поэтому там довольно бюджетно можно отдохнуть в плане именно затрат. Сейчас составляющая перевозки начинает очень больно бить по потребителю. Раньше она была в районе 300$ и курс был 60-70», — пояснил он.

В понедельник, 14 августа, курс доллара на московской бирже поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро превысил 110 рублей.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что сильный рубль — в интересах экономики РФ. Нормализация курса, по его словам, ожидается в ближайшее время.

Ранее экономист назвал предел роста курса доллара.