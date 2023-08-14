Российские работодатели назвали свои зарплатные предложения неконкурентными

Неконкурентный уровень зарплат является одной из основных причин сложностей с наймом сотрудников в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» ссылкой на результаты опроса, проведенного рекрутинговой платформой HeadHunter.

В опросе hh.ru приняли участие около 500 представителей российских компаний. Более половины из них отметили наличие фундаментальной проблемы дефицита кадров на рынке труда.

По данным опроса, 44% респондентов отметили низкий уровень предлагаемой зарплаты по вакансиям в качестве главного фактора дефицита кадров.

По данным hh.ru, медианная зарплата по вакансиям в России в июле 2022 года составила 58,3 тыс. рублей. Это на 26% выше, чем было в начале года. В то же время ожидания соискателей по уровню оплаты труда за этот период выросли всего на 2% и достигли 57,4 тыс. рублей. Такие цифры приводит Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.

В числе других внутренних причин проблем с наймом работодатели назвали слабое развитие бренда компании, завышенные требования к кандидатам и непривлекательные условия труда.

Лишь 22% опрошенных сочли, что нехватка рабочих рук обусловлена исключительно внешними факторами вроде геополитической ситуации и демографических трендов.

Недавно эксперты отметили, что в России возросло количество людей с номинальным доходом выше 100 тысяч рублей.

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