Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские работодатели назвали свои зарплатные предложения неконкурентными

«Ъ»: компании в России жалуются на нехватку рабочих из-за низких зарплат

close
100%
Depositphotos

Неконкурентный уровень зарплат является одной из основных причин сложностей с наймом сотрудников в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» ссылкой на результаты опроса, проведенного рекрутинговой платформой HeadHunter.

В опросе hh.ru приняли участие около 500 представителей российских компаний. Более половины из них отметили наличие фундаментальной проблемы дефицита кадров на рынке труда.

По данным опроса, 44% респондентов отметили низкий уровень предлагаемой зарплаты по вакансиям в качестве главного фактора дефицита кадров.

По данным hh.ru, медианная зарплата по вакансиям в России в июле 2022 года составила 58,3 тыс. рублей. Это на 26% выше, чем было в начале года. В то же время ожидания соискателей по уровню оплаты труда за этот период выросли всего на 2% и достигли 57,4 тыс. рублей. Такие цифры приводит Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда.

В числе других внутренних причин проблем с наймом работодатели назвали слабое развитие бренда компании, завышенные требования к кандидатам и непривлекательные условия труда.

Лишь 22% опрошенных сочли, что нехватка рабочих рук обусловлена исключительно внешними факторами вроде геополитической ситуации и демографических трендов.

Недавно эксперты отметили, что в России возросло количество людей с номинальным доходом выше 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях