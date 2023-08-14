В Казахстане появились крупные банановые плантации

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начнет выращивать в Казахстане бананы в промышленном масштабе. Об этом сообщается на сайте правительства Казахстана.

Это первый подобный эксперимент в истории страны.

«Турецкая компания Gengroup Qazaqstan построила в [Туркестанском] регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с выращиванием бананов. Специально выращен сорт банана, адаптированный к климатическим условиям Казахстана», — сообщается в пресс-релизе.

Особенностью теплицы называют высокопрочные конструкции, климат-контроль и адаптивную систему подкормки. Помимо бананов, в теплицах компании будут расти помидоры и клубника. Объем инвестиций составил $4 млн.

Планируется, что в год плантация будет производить около 1 тыс. т бананов.

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