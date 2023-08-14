В России увеличилось число людей с номинальным доходом свыше 100 тыс. рублей в месяц

В России постоянно растет доля граждан, имеющих номинальные доходы свыше 100 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные FinExpertiza.

В 2021 году россиян, обладающих зарплатами, социальными выплатами, дивидендами, полученными процентами по депозитам в сумме более 100 тыс. рублей в месяц, насчитывалось 8,4 млн. В 2022 году число таких граждан составило уже 10,9 млн. За этот период их количество возросло на 30,6%. Таким образом, каждый тринадцатый житель России имел в 2022 году ежемесячный доход, превышающий 100 тыс. рублей.

Однако эксперты предупреждают, что нельзя при подсчетах забывать об инфляции. Если учитывать рост потребительских цен, то доля населения, чьи доходы по покупательной способности соответствуют 100 тыс. рублям и более в ценах 2022 года, в последние годы изменилась незначительно.

К примеру, в 2014 году доля россиян с заработком, превышающим сегодняшние 100 тыс. рублей (тогда эта сумма была эквивалентна примерно 60 тыс.), равнялась 8% населения. Таким образом, она была выше нынешних 7,4%.

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