КНР вытеснила Запад из крупнейших инфраструктурных проектов Африки

Компаниям из КНР понадобилось всего около 10 лет для того, чтобы вытеснить западных подрядчиков с рынка по строительству крупнейших инфраструктурных объектов Африки. Об этом сообщает издающаяся в Гонконге газета South China Morning Post (SCMP).

Газета отмечает, что в 90-х годах 80% строительных проектов в Африке выполняли западные компании. Их доля в инфраструктурном строительстве на континенте постепенно уменьшилась, однако в 2013 году по-прежнему составляла около 37% рынка, в то время на КНР приходилось примерно 12%. Однако после того, как в 2013 году возник проект Пекина «Один пояс — один путь» китайские компании стремительно заняли значительную часть рынка.

Так, в 2022 году подрядчики из КНР добились 31% контрактов по строительству крупнейших инфраструктурных объектов в Африке. При этом доля компаний из западных стран уменьшилась до 12%.

В настоящее время Пекин запустил несколько крупных инфраструктурных проектов в Африке стоимостью в несколько миллиардов долларов. Китай стал крупнейшим торговым партнером африканских стран. В 2021 году товарооборот КНР с африканским континентом составил $250 млрд, в то время как объем торговли США с Африкой составляет только $62 млрд.

Издание отмечает, что в течение двух последних лет общий объем инфраструктурных проектов КНР к югу от Сахары достиг $155 млрд. В то же время прямые американские инвестиции в этот регион в 2021 году составили лишь $44,8 млрд.

Ранее в Пекине заявили, что КНР не вмешивается во внутренние дела стран Африки.

Ранее в США заявили, что военные достижения Китая в космосе захватывают дух.