Эксперт правительства Германии призвала готовиться к трудным временам

Член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм заявила, что жители ФРГ должны готовиться к трудным временам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее интервью медиагруппе Funke.

«В нынешней фазе стагнации немецкой экономики не так важно, находимся ли мы чуть выше или ниже нулевой черты», — заявила она.

Она отметила, что в период низкого и «отрицательного роста» люди должны приспосабливаться к трудностям.

Речь, по ее словам, идет о реальных потерях для граждан.

Также Гримм предупредила, что ситуация с поставками газа в стране может снова ухудшиться, несмотря на то что в настоящее время в ФРГ построены терминалы для приема сжиженного природного газа.

Ранее лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон заявил, что Германия, несмотря на военный конфликт на Украине, должна снова импортировать газ из России. По мнению Барона, переход на возобновляемую энергию будет не спасением для страны. Он уверен, что это, наоборот, поставит ФРГ в зависимое от других положение.

Ранее Европе предрекли дальнейшую деиндустриализацию из-за высоких цен на газ.