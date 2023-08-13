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Тегеран и Ашхабад ведут переговоры по упрощению порядка грузоперевозок

Иран договорился с Туркменией о снижении транзитных тарифов

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Reuters

Посол Ирана в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес заявил, что Тегеран договорился с Ашхабадом о снижении тарифов и продолжении работы по упрощению порядка грузоперевозок между странами. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в текущий момент стороны ведут переговоры, которые дали хороший результат. Он добавил, что Тегеран снизил транзитные тарифы, чтобы увеличить транзит через два государства в третьи страны.

«Мы ведем переговоры, чтобы решить вопросы разного законодательства наших стран, таможенных процедур», — рассказал дипломат.

Он добавил, что аналогичные переговоры Тегеран ведет с Узбекистаном.

До этого вице-премьер Туркмении Нурмухаммед Аманнепесов, выступая на саммите Центральная Азия — ЕС в Чолпон-Ате, предложил Евросоюзу использовать в торговле транзитный потенциал Афганистана.

По словам Аманнепесова, торгово-экономическое партнерство является одним из основных направлений сотрудничества в формате «Центральная Азия — Евросоюз». Также это позволит реализовать потенциал в этой сфере, что будет способствовать развитию транспортных маршрутов.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

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