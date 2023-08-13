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Цены на картофель в России снизились почти на четверть

Минсельхоз сообщил о снижении цены на картофель в РФ на 23,5%

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Цены производителей на картофель в России с начала года снизились на 23,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

По данным Минсельхоза, цены на картофель в России на 9 августа были на 23,5% ниже, чем в тот же период 2022 года. Кроме того, подешевели сливочное (-1,8%) и подсолнечное масло (-13,8%). А вот на мясо пока наблюдается сезонный рост цен, отметили в ведомстве.

Однако глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в середине этой недели сообщил, что ожидает скорого падения цен на мясную продукцию.

Но дальнейшему снижению цен на сельхозпродукцию, по мнению экспертов, может помешать аномально жаркая погода, которая в последнее время установилась над территорией РФ. Недавно в интервью «Парламентской Газете» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал о том, что в этом году вряд ли стоит ожидать повторения рекордного урожая зерновых. Если в 2022 году РФ смогла собрать 157 млн тонн зерна, то в этом году аналитики предполагают, что он окажется на уровне 130-140 млн тонн. Эксперт также спрогнозировал снижение урожайности кукурузы.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков предположил, что аномальная жара скажется и на урожайности овощей, включая картофель и сахарную свеклу.

Ранее были названы неутешительные последствия для главного бенефициара зерновой сделки.

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