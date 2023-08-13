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Частный инвестор подал иск против Euroclear на 91,5 млн рублей

Сумма исковых требований инвесторов из РФ к Euroclear превысила 200 млрд рублей

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Shutterstock

Общая сумма, которую российские инвесторы хотят отсудить у европейского депозитария Euroclear, превысила 200 млрд руб. после иска частного инвестора Андрея Видова на 91,5 млн руб. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что с учетом требования Видова, в российских судах было принято 13 исков против Euroclear, два из них — коллективные.

Издание подчеркивает, что точная сумма всех требуемых от депозитария средств неизвестна, поскольку не указано, сколько хотят взыскать по иску частного инвестора Владимира Попова-Львова.

До этого Министерство финансов Бельгии приступило к пересмотру отказов в разблокировке активов Euroclear активов.

В апреле Минфин Бельгии выдал разрешение на разблокировку купонов и дивидендов. После жалоб в ведомство и госсовет Бельгии заявителю выдали лицензии на разблокировку ценных бумаг.

27 июля стало известно, почему Евросоюз не может наложить арест на активы из России. Газета The Economist уточнила, что ЕС опасается конфисковать российские активы, которые накопились в европейском депозитарии Euroclear, так как это может повредить репутации евро.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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