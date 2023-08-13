Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минстрой РФ создаст кадровый резерв для строительной отрасли

«Ъ»: Минстрой заявил о планах создать кадровый резерв для строительной отрасли

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявило о намерении создать кадровый резерв из опытных специалистов для строительной отрасли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Минстроя Алексея Тихомирова.

По словам Тихомирова, Минстрой планирует разработать концепцию формирования кадрового резерва, который будет включать квалифицированных управленцев в сфере строительства. В первую очередь резерв будет представлять собой пул экспертов, которые смогут оптимизировать рабочие процессы в отрасли.

В Минстрое отмечают большую потребность в кадрах в регионах России, присоединенных в последние годы. Также ведомство намерено предоставлять возможности стажировок и обучения для специалистов отрасли.

По данным исследования hh.ru, в первой половине 2023 года количество вакансий в строительной сфере выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минстрое ранее заявляли о нехватке порядка 200 тысяч специалистов в отрасли.

Ранее стало известно, что для граждан расширят возможности сайта «Работа России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях