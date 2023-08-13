Минстрой РФ создаст кадровый резерв для строительной отрасли

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявило о намерении создать кадровый резерв из опытных специалистов для строительной отрасли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия Минстроя Алексея Тихомирова.

По словам Тихомирова, Минстрой планирует разработать концепцию формирования кадрового резерва, который будет включать квалифицированных управленцев в сфере строительства. В первую очередь резерв будет представлять собой пул экспертов, которые смогут оптимизировать рабочие процессы в отрасли.

В Минстрое отмечают большую потребность в кадрах в регионах России, присоединенных в последние годы. Также ведомство намерено предоставлять возможности стажировок и обучения для специалистов отрасли.

По данным исследования hh.ru, в первой половине 2023 года количество вакансий в строительной сфере выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минстрое ранее заявляли о нехватке порядка 200 тысяч специалистов в отрасли.

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