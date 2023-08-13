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В России резко увеличились продажи лекарств для похудения

«Ъ»: уход с рынка России препаратов для похудения вызвал рост продаж

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Depositphotos

В России резко увеличились объемы продаж лекарств для похудения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на подсчеты DSM Group.

Как сообщается, продажи препаратов для похудения выросли на 20,3% за полгода в натуральном выражении и на 15,5% — в денежном. Это вызвано тем, что с российского рынка ушли известные снижающие вес лекарства.

Согласно оценкам аналитиков DSM Group, 44% денежных продаж таких лекарств приходится на «Редуксин», 33% — на «Голдлайн». В составе этих препаратов есть сибутрамин, создающий чувство ложного насыщения в том числе в сочетании с гипогликемическим средством метформин. А препараты «Листата», «Орсотен», «Ксеникал» и «Ксеналтен» содержат ингибитор липаз орлистат, в результате действия которого нарушается расщепление пищевых жиров, уменьшается их всасывание из ЖКТ.

До этого нутрициолог Эмма Беккет из Университета Ньюкасла в Австралии рассказала, что продукты с высоким содержанием полезных жиров и белков оказывают на организм такой же эффект, как и препараты для похудения, снижая тягу к еде.

Ранее врач назвала продукты, от которых можно быстро набрать вес.

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