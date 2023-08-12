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Двое жителей Москвы сменили имена ради бесплатных роллов

Мослента: двое москвичей стали Тануками Тануковичами ради пожизненных роллов

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Depositphotos

Двое жителей Москвы сменили имена на Танук Танукович Тануков и получили право бесплатно есть роллы всю жизнь. Об этом сообщает «Мослента».

Добровольцы сказали, что сокращенно их теперь будут называть Тану или Танечка.

В июне в московском управлении ЗАГС рассказали, что среди необычных имен, которыми называли новорожденных в I квартале этого года, были Глафира, Денница, Веста – для девочек и Фома, Юлиан, Марио – для мальчиков. ТОП самых популярных имен среди девочек возглавили София, Анна и Мария. Мальчиков чаще называли Михаил, Александр и Максим.

До этого мужчина применил газовый баллончик против официантов в московском ресторане «Тануки». По предварительной информации прокуратуры, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения вступил в спор с официантами, а затем распылил газовый баллончик в лицо сотрудника кафе.

Ранее суд обязал основателя «Мужского государства» (организация запрещена в России) возместить убытки ресторану «Тануки».

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