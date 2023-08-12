В Евросоюзе сообщили о готовности ввести санкции против Нигера

Европейский союз готовит индивидуальные санкций против Нигера для поддержки усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по восстановлению демократии в стране. Об этом сообщается в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, передает ТАСС.

Он отметил, что Брюссель полностью поддерживает поиск мирного урегулирования при параллельной подготовке к вторжению военных групп ECOWAS.

«Евросоюз полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ECOWAS, и готовится внести вклад в их реализацию на практике путем введения нового режима индивидуальных санкций», — сказал он.

12 августа сообщалось, что Экономическое сообщество стран Западной Африки намерено может провести интервенцию для восстановления власти президента Мохамеда Базума и свержения мятежников в Нигере без одобрения Совета Безопасности ООН.

До этого министр иностранных дел Нигера Асуми Масуду заявлял, что возможное военное вторжение ECOWAS в страну, где наблюдается попытка госпереворота, не приведет к войне. По его словам, интервенция будет лишь операцией по спасению главы государства.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.