Более трети нарушений закона о рекламе приходится на спам-звонки россиянам

Смс-рассылки и спам-звонки россиянам с предложением товаров и услуг составили 31,8% от всех нарушений законодательства о рекламе в прошлом году, заняв в их числе первое место. Об этом рассказала начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы России Татьяна Никитина на форуме «Современные тенденции развития рекламного рынка», ее слова привела пресс-служба ведомства.

Второе место заняли нарушения в сфере финансовых услуг — 17,8%.

За прошлый год служба возбудила 4016 антимонопольных дел по признакам нарушения рекламного законодательства и недобросовестной конкуренции, уточнила Никитина. По итогу был выписан 1831 штраф на общую сумму 133,4 млн рублей.

Ежегодно Федеральная антимонопольная служба рассматривает около 16 тыс. заявлений о нарушении закона о рекламе и 3 тыс. — о недобросовестной конкуренции. Нарушения в этих сферах чаще всего затрагивают потребителей, а также представителей малого бизнеса, уточнило ведомство.

«Газета.Ru» сообщала, что чаще всего компании, отправляющие назойливые рассылки, получают личные данные пользователей через информацию, оставленную ими при заполнении всевозможных анкет для выдачи клубных карт, регистрации в партнерских программах и приложениях для накопления бонусов, а также при покупке онлайн-продуктов. При этом пользователь сам предоставляет номер телефона или адрес электронной почты. Также получать личные данные компании могут через слитые базы данных на теневых форумах и через инсайдеров. Эксперты отметили, что когда заполнение анкет или оформление договоров происходит очно, стоит сразу сообщить представителю услуг о нежелании получать рекламные рассылки, либо отписаться онлайн на сайте или по электронной почте. Также от спам-звонков и сообщений поможет избавиться обращение к сотовому оператору с просьбой отписать от спам-рассылок или подключить услугу блокировки спама, плюс использовать опцию «умной» блокировки на смартфоне. В Роскачестве уточнили, что выявить взаимосвязь между оставленными данными в конкретной компании и дальнейшими назойливыми спам-рассылками практически невозможно.

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