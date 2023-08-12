В России подорожали музыкальные инструменты

Средний чек в магазинах звукового оборудования и музыкальных инструментов в России за 2023 год вырос на 30% по сравнению с годом ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Почта Банка».

За 2023 год россияне потратили на музыкальные инструменты и оборудование 19 млн рублей, средний чек на их покупку составил 5973 рубля, следует из статистики банка.

Траты россиян на книги за тот же период достигли 142 млн рублей. В среднем в книжном магазине россияне оставляли 488 рублей, и эта цифра за последний год практически не изменилась.

Рост трат на музыкальные инструменты в банке объяснили изменением валютных кусов и увеличением цен на зарубежную продукцию. Неизменность чека в книжном магазине банк связал с увеличением интереса к электронным версиям изданий.

За этот год поставщики музыкальных инструментов на российский рынок изменились — сейчас в магазинах стало больше азиатской продукции из Китая, Тайваня, Индии, Индонезии и Кореи, сообщала газета «Известия». Если год назад азиатские бренды занимали около 60% ассортимента, то в настоящее время речь уже о 70–80%, отметил основатель сети музыкальных магазинов skifmusic.ru Борис Колесников. Закупки ведутся также из Индонезии (11%), России (10%), США (7%), Германии (5%) и суммарно из остальных стран (11%), уточнил технический директор дистрибьютора музыкальных инструментов «Лютнер» Андрей Дубовой. В том числе налажены поставки по параллельному импорту продукции крупных мировых музыкальных брендов — Fender, Gibson, Yamaha, Roland, которые ушли из России. Владельцы магазинов зафиксировали рост цен на инструменты примерно на 50%, а также покупательскую активность в марте прошлого года. К лету цены стабилизировались, но, например, европейская продукция подорожала на 10-25% из-за роста курса евро.

Ранее «Газета.Ru» рассказалао буме продаж музыкальных в России в 2020 году.