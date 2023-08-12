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В США считают, что Польша устала от Украины

WP: зерновой вопрос продемонстрировал усталость Польши от конфликта на Украине

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Czarek Sokolowski/AP

Вопрос транзита украинского зерна, который обострил отношения Польши и Украины, показал общую усталость Варшавы от украинского кризиса. Так считают журналисты The Washington Post Дэвид Стерн и Лавдей Моррис.

Обозреватели считают, что вооруженный конфликт соседей истощил Польшу как в эмоциональном, так и в экономическом планах.

«Напряженность между Украиной и Польшей из-за зерна намекает на усталость и указывает на истощение и расшатанные нервы поляков», — отмечается в материале.

Журналисты уверены, что подобные конфликты с союзниками не полезны для Киева, поскольку он напрямую зависит от них.

«Трения выявили то балансирование, с которым сталкивается Украина, пытаясь согласовать свои насущные потребности с нуждами своих соседей и сторонников — союзников, от которых сейчас зависит само существование Киева», — утверждается в публикации.

Авторы статьи подчеркивают, что если еще год назад отношения между Варшавой и Киевом были более теплыми, то теперь возникает все больше противоречий.

До этого бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявлял, что ситуация с зерном из Украины вредит отношениям Киева и Варшавы.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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