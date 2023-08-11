В Болгарии сообщили о разрыве договора аренды «Лукойлом» терминала Росенец

Власти Болгарии приняли решение о прекращении аренды нефтяного терминала Росенец «Лукойлом». Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Правительство приняло решение уведомить «Лукойл нефтохим Бургас» о прекращении договора по аренде портового терминала Росенец, части порта общественного транспорта национального значения Бургас», — сказано в сообщении.

4 августа президент Болгарии Румен Радев обратился в Конституционный суд из-за прекращения парламентом концессии терминала «Росенец» с российской нефтегазовой компанией «Лукойл».

До этого парламент Болгарии решил прекратить концессию портового терминала «Росенец» с Лукойлом по ускоренной процедуре, обосновав это поддержкой Украины на фоне вооруженного конфликта с РФ. Против выступила Болгарская социалистическая партия Радева.

В мае сообщалось, что «Лукойл» снизил прибыль в первом квартале из-за падения экспортных цен на нефть.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.