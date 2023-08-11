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В «Альфа-банке» отреагировали на санкции США против Фридмана и Авена

«Альфа-банк»: санкции США против Фридмана и Авена не помешают работе организации

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Мария Девахина/РИА Новости

В «Альфа-банке» заявили, что новые американские санкции против экс-членов совета директоров банка никак не повлияют на его деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Мы работаем как обычно, на деятельность банка это никак не влияет», — сказано в сообщении.

11 августа США внесли основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана и еще одного крупного акционера кредитной организации Петра Авена в санкционные списки. Также в них был внесен еще один акционер-основатель инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев и одно юрлицо — Российский союз промышленников и предпринимателей.

19 июля суд в Великобритании смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского миллиардера Петра Авена, чтобы бизнесмен мог оплачивать расходы на свой особняк в Лондоне.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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