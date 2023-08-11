Принадлежащая Лебедеву британская Evening Standard может закрыться из-за убытков

Британская газета Evening Standard, которой владеет миллионер российского происхождения Евгений Лебедев, столкнулась с крупными убытками и может прекратить работу. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Evening Standard потеряла еще 16 миллионов фунтов и заявила, что полагается на дополнительные средства своего владельца Евгения Лебедева», — уточнило издание.

В статье отметили, что убытки Evening Standard достигли в 2022 году £16,4 млн. Общие финансовые потери газеты за последние шесть лет составили превысили £84,5 млн, а долг стал в два раза выше годового дохода.

Лебедев собирался поддерживать газету в течение года, так как издание обладает ресурсами для продолжения деятельности. Но в случае прекращения финансовых вливаний ситуация может повернуться не в пользу Evening Standard. В статье напомнили о растущих затратах на печать, что стало причиной сокращения тиража и числа страниц.

В феврале 2022 года британский парламент призвал объяснить, каким образом российский бизнесмен Евгений Лебедев получил титул барона Хэмптонского и Сибирского.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.