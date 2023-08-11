Правительство РФ упростило порядок выплаты семьям погибших в ходе СВО

Правительство России упростило порядок получения страховых выплат родственникам военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно», — сказано в сообщении.

Также устанавливается срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации.

27 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что в Государственной думе разрабатывается законопроект о погашении военной ипотеки погибших в ходе СВО «Росвоенипотекой», а не банками.

До этого уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщала, что намерена предложить законодателям рассмотреть вопрос увеличения размера пособия по безработице для участников специальной военной операции, которые проходят переквалификацию или переобучение.

8 июня правительство РФ утвердило постановление о выдаче семьям погибших добровольцев, которые участвовали в специальной военной операции, удостоверений, подтверждающих их статус.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.