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Минфин предложил способ определения минимальной цены на сигареты

Минфин предложил способ определения минимальной цены на сигареты, айкосы и вейпы

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«Газета.Ru»

Минфин РФ предложил порядок определения минимальной цены на сигареты, вейпы, айкосы и другую никотинсодержащую продукцию, передает РИА Новости.

По данным ведомства, этот порядок не будет действовать в случаче вывоза такой продукции из РФ.

Сообщается, что минимальная цена будет складываться из ставки акциза на единицу массы или объема, умноженную на ставку НДС плюс 1 после этого помноженную на повышающий коэффициент.

«Деятельность добросовестных оптовых и розничных продавцов, которые уже реализуют никотинсодержащую продукцию по цене выше минимальной, в результате принятия проекта постановления не изменится», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Минфин предложил ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет. Сообщается, что инициатива призвана обеспечить безопасность таких товаров для потребителей и защитить экономические интересы государства.

Ранее спикер Госдумы Володин назвал закон о запрете вейпов для несовершеннолетних главным за апрель.

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