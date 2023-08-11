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В Банке России рассказали о сроках публикации прогноза курса рубля

ЦБ РФ намерен начать публиковать прогноз курса рубля в I полугодии 2024 года

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Банк России все также рассматривает вопрос о прогнозах по курсу рубля и намерен начать публиковать их в первом полугодии 2024 года. Об этом во время пресс-конференции заявил зампредседателя Центробанка РФ Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Этот вопрос не отложен на неопределенный срок, он является частью нашей работы по расширению круга показателей, которые включаются в макроэкономический прогноз. Это в свою очередь является частью инициативы по расширению и расширению наших инструментов коммуникации с экспертным обществом, с бизнесом, с гражданами», — сказал он.

11 августа Заботкин заявлял, что Банк России не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля.

Накануне в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечал, что для того, чтобы поддержать курс рубля сейчас, нужно работать над устранением дисбаланса на российском валютном рынке. Он уточнял, что пока в России сохраняется ситуация, когда предложение валюты недостаточно, а спрос на нее повышен.

До этого вице-спикер Госдумы от фракции «Справедливая России — За правду» Александр Бабаков призвал восстановить возврат валютной выручки в страну и валютный контроль для укрепления курса рубля.

Ранее в России допустили, что продажа юаней Центробанком поддержит курс рубля.

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