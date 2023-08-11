ЦБ РФ может поднять ключевую ставку в сентябре

В Центробанке РФ сообщили, что ключевая ставка может быть повышена в сентябре. Об этом заявил заместитель председателя Центрального Банка России Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Инфляция идет по верхней половине прогнозного диапазона, прогнозный диапазон, как я уже напоминал сегодня, от 5-6,5%. И в контексте этого по вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании совет директоров сказал уже 21 июля, что он допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях», — сказал Заботкин.

Ранее сообщалось, что российский Центробанк планирует вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон на уровне 5,5-6,5% к 2026 году. Согласно документу, Центробанк в базовом сценарии прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9-8,3% годовых в 2023 году, 8,5-9,5% в 2024 году и 6,5-8,5% в 2025 году.

До этого сообщалось, что ключевая ставка в этом году может достичь двузначного числа впервые с июня 2022 года. По мнению заместителя председателя Центрального банка России Алексея Заботкина, с большой долей вероятности может потребоваться очередное повышение ключевой ставки, что необходимо для стабилизирования инфляции на уровне цели в 4%. По его мнению, очередное «движение вверх» может случиться уже в сентябре. Чтобы подобного не произошло, необходимо реализовать какие-то дезинфляционные риски, которые на сегодняшний день не наблюдаются.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.