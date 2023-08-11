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В МИД рассказали, почему Турция выбрана для организации газового хаба

В МИД России заявили, что параметры проекта газового хаба в Турции еще обсуждают

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Евгений Биятов/РИА Новости

Параметры проекта «газового хаба» в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он также отметил, что для организации газораспределительного центра Турция выбрана, поскольку ее роль в качестве транзитной страны для Европы в последнее время существенно выросла.

«Одновременно сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере носит стратегический характер и не подвержено политической конъюнктуре», — сказал Биричевский.

5 августа сообщалось, что проект строительства газового хаба могут обсудить во время планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию. Отмечалось, что президенты двух стран также обсудят прочие энергетические проекты и урегулирование конфликта на Украине.

До этого глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявлял журналистам о появлении возможности ускорить решение вопроса о газовом хабе в Турции.

Ранее экономист, профессор Сейфеттин Эрдоган гвоорил, что проект по созданию «газового хаба» в Турции, предложенный российскими властями, может принести Анкаре дополнительные доходы в размере $30–35 млрд.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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