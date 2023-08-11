Военный эксперт поддержал передачу ОСК под управление ВТБ

Передача Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) под контроль ВТБ даст новые источники инвестиций в отрасль. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник. По его словам, положительные изменения коснутся не только военного, но и гражданского судостроения.

«ОСК — одно из самых кризисных объединений отечественной оборонки. В части судостроения у нас в целом довольно маленькая доля модернизированных предприятий. Многие компании находятся в состоянии, требующем обновления десятки лет назад, буквально с 90-х годов», — отметил Крамник.

Он добавил, что ряд предприятий ОСК находятся в долгах, которые ВТБ поможет урегулировать, дав, как минимум, некое кредитное плечо.

10 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что компания получит государственный пакет акций ОСК. Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, сообщил, что министерство в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию.

Ранее сообщалось, что ВТБ запускает операции в цифровых рублях.