В Центробанке заявили о переходе финансовых мошенников в интернет

За январь-июнь 2023 года Центробанк в Москве выявил 6 финансовых пирамид против 15 за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин.

По его словам, более чем двукратное снижение числа пирамид связано с переходом мошенников в интернет: вместо регистрации офиса в столице они создают сайт и начинают обманывать россиян с помощью трех основных схем.

«Это онлайн-квесты, матричные пирамиды и псевдообразовательные платформы», — перечислил эксперт.

Он уточнил, что вкладчики в результате теряют свои вложения. Например, в онлайн-квесте пользователя при попытке вывести деньги просят заплатить комиссии и налоги.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

За первое полугодие ЦБ выявил в Москве 148 компаний с признаками нелегальной деятельности. Это на 32% больше, чем за январь-июнь 2022 года. Тогда было выявлено 122 нелегала. Банк России ведет реестр таких компаний, сейчас он насчитывает более 10 тыс. организаций.

Ранее стало известно, сколько денег украли с банковских счетов россиян.