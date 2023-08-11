Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Центробанке заявили о переходе финансовых мошенников в интернет

Центробанк назвал три главных способа обмана россиян в интернете

close
100%
«Газета.Ru»

За январь-июнь 2023 года Центробанк в Москве выявил 6 финансовых пирамид против 15 за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник Управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Антон Сайкин.

По его словам, более чем двукратное снижение числа пирамид связано с переходом мошенников в интернет: вместо регистрации офиса в столице они создают сайт и начинают обманывать россиян с помощью трех основных схем.

«Это онлайн-квесты, матричные пирамиды и псевдообразовательные платформы», — перечислил эксперт.

Он уточнил, что вкладчики в результате теряют свои вложения. Например, в онлайн-квесте пользователя при попытке вывести деньги просят заплатить комиссии и налоги.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

За первое полугодие ЦБ выявил в Москве 148 компаний с признаками нелегальной деятельности. Это на 32% больше, чем за январь-июнь 2022 года. Тогда было выявлено 122 нелегала. Банк России ведет реестр таких компаний, сейчас он насчитывает более 10 тыс. организаций.

Ранее стало известно, сколько денег украли с банковских счетов россиян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях