Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил ослабление рубля словами: «россияне увеличивают свои траты»

Экономист Кабаков: ослабление рубля вызвано возвращением импортных товаров

close
100%
Shutterstock

Ослабление национальной валюты России вызвано возвращением импортных товаров в страну, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По его словам, в связи с этим россияне резко увеличили свои траты, что на фоне инфляции выглядит «вполне логично».

«Если брать ситуацию, связанную с прошлым годом, когда рубль достаточно сильно укрепился, он укрепился в первую очередь за счет того, что население перешло на сберегательную модель, а импорт перестал поступать в какой-то момент в российскую экономику. Сейчас импорт вернулся, траты россиян резко возросли, многие решили воспользоваться моментом и увеличивают свои траты, мы видим это и по росту потребительской инфляции, и по ослаблению рубля», — пояснил Кабаков.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что для того, чтобы поддержать курс рубля сейчас, нужно работать над устранением дисбаланса на российском валютном рынке. Он уточнил, что пока в России сохраняется ситуация, когда предложение валюты недостаточно, а спрос на нее повышен.

Ранее в Госдуме нашли способ укрепить курс рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях