Экономист объяснил ослабление рубля словами: «россияне увеличивают свои траты»

Ослабление национальной валюты России вызвано возвращением импортных товаров в страну, сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По его словам, в связи с этим россияне резко увеличили свои траты, что на фоне инфляции выглядит «вполне логично».

«Если брать ситуацию, связанную с прошлым годом, когда рубль достаточно сильно укрепился, он укрепился в первую очередь за счет того, что население перешло на сберегательную модель, а импорт перестал поступать в какой-то момент в российскую экономику. Сейчас импорт вернулся, траты россиян резко возросли, многие решили воспользоваться моментом и увеличивают свои траты, мы видим это и по росту потребительской инфляции, и по ослаблению рубля», — пояснил Кабаков.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что для того, чтобы поддержать курс рубля сейчас, нужно работать над устранением дисбаланса на российском валютном рынке. Он уточнил, что пока в России сохраняется ситуация, когда предложение валюты недостаточно, а спрос на нее повышен.

Ранее в Госдуме нашли способ укрепить курс рубля.