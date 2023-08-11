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В Центробанке допустили усиление санкций против РФ до 2026 года

ЦБ РФ допустил усиление санкционного давления на российскую экономику

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Мария Девахина/РИА Новости

Российский Центробанк допустил рост санкционного давления на экономику в альтернативном варианте развития. Об этом говорится в отчете по основным направлениям государственной денежно-кредитной политики на 2024 — 2026 годы, опубликованном на сайте регулятора.

«Разделение на региональные блоки будет негативно влиять на мировую торговлю, сдерживать рост мировой экономики и приводить к снижению цен на мировых товарных рынках. В результате темпы роста российской экономики будут ниже в 2024–2025 годах по сравнению с базовым сценарием», — говорится в документе.

Регулятор уточнил, что антироссийские санкции продолжат действовать на всем прогнозном горизонте, то есть до 2026 года.

До этого РБК сообщал, что Центробанк раскритиковал брокеров за схемы по выводу замороженных в России иностранных активов и пригрозил отзывом лицензии.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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